Tuttosport - Casting per la panchina del Milan: la short list va ridotta. Conte il sogno dei tifosi

Dopo un'altra stagione senza trofei, il Milan proverà a ricostruire, almeno per quanto riguarda la guida tecnica. Stefano Pioli, dopo 14 giorni in cui ha collezionato un'eliminazione ai quarti di Europa League per mano della Roma e una sconfitta umiliante (la sesta consecutiva in un derby) contro l'Inter, sembra oramai essere giunto al capolinea della sua esperienza rossonera. La società si è messa già al lavoro per cercare il suo erede.

Finale di stagione

Come scrive Tuttosport questa mattina, le parole di Giorgio Furlani su Stefano Pioli dopo il derby sono state di circostanza. In merito alla posizione del tecnico sulla panchina rossonera, l'amministratore delegato rossonero ha parlato ai microfoni di DAZN così: "L’allenatore del Milan è Stefano Pioli, confermo questa cosa. Siamo concentrati sul finire bene la stagione". Giunti a cinque giornate dal termine e con il secondo posto solo da preservare, aggiungendoci anche una riconoscenza per l'allenatore stesso, Pioli verrà lasciato al suo posto fino al termine della stagione. Chiaramente, nel frattempo, negli uffici di via Aldo Rossi si lavorerà per trovare al più presto il nome per il sostituto adeguato. E alla ricerca avrà una parte attiva anche Gerry Cardinale che avrà l'ultima parola sulla decisione finale, come ha detto sempre Furlani dopo l'Inter: "Per come lavoriamo noi sulla parte sportiva, le persone che riportano a Gerry Cardinale sono Moncada, Ibrahimovic ed io. Sono queste le persone che riportano a Gerry, con lui che prende sempre la decisione finale".

Short list e sogno Conte

Nell'ultima settimana sono stati molti i nomi in orbita rossonera. Dai prossimi giorni in avanti l'obiettivo della squadra dirigenziale rossonera sarà quello di cercare di restringere il campo il più possibile. In questo senso uno dei candidati maggiormente considerati rimane Julen Lopetegui: ci sono stati contatti ma la piazza non è convinta. Inoltre il baso è uno dei candidati anche per la panchina del West Ham. Altri profili che stuzzicano sono quelli di Sergio Conceiçao del Porto, anche se il presidente ha fatto dichiarazioni importanti sul suo futuro (LEGGI QUI), ma anche l'ex calciatore rossonero Mark Van Bommel, oggi all'Anversa. L'olandese si sposerebbe bene con l'idea di 4-3-3. Nella lista c'è anche Marco Rose del Lipsia. Non ci sarebbe, invece, il nome di Antonio Conte, uno dei più invocati e sognati dai tifosi rossoneri che però non collimerebbe con le intenzioni della dirigenza, Zlatan Ibrahimovic compreso. In questa settimana, come detto, si cercherà di ridurre il campo il più possibile.