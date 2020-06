Tuttosport - Cedere o resistere? PSG e City all'assalto di Bennacer: il Milan riflette sul da farsi

Ismael Bennacer è molto apprezzato all'interno del Milan, ma anche all'esterno: non è un mistero, infatti, che il giocatore algerino, acquistato un anno fa dai rossoneri dall'Empoli per 16 milioni di euro, sia finito nel mirino di due top club europei, cioè PSG e Manchester City. A riferirlo è l'edizione odierna di Tuttosport che analizza nel dettaglio l'interesse dei due club.

DUE PRETENDENTI - Leonardo, ds dei parigini che ha già sondato il terreno con l'agente di Bennacer, ha capito che al Milan regna la confusione e quindi la porta non è assolutamente chiusa, ma per il momento non sembra disposto a mettere sul piatto 50 milioni di euro, cioè la cifra che corrisponde alla clausola rescissoria che l'estate scorsa è stata inserita nel contratto dell'algerino. Per quanto riguarda il City, a Pep Guardiola piace molto l'ex Empoli, tanto da averlo già chiamato per spiegargli il progetto e convincerlo ad accettare la proposta degli inglesi.

RIFLESSIONE MILAN - Cosa farà il Milan? In via Aldo Rossi sono giorni di riflessioni: se da una parte la cessione di Bennacer permetterebbe al club di fare una plusvalenza molto importante, dall'altra vendere uno dei punti fermi della squadra rossonera potrebbe essere un clamoroso autogol per una società che ha l'obiettivo di tornare presto competitiva.