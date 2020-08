Tuttosport - Deulofeu chiama il Milan, ma Pioli vuole Chiesa: chiesto il suo acquisto a Gazidis

Ibrahimovic sarà il centravanti titolare anche nella prossima stagione. In attesa di capire se gli uomini di mercato del Milan punteranno comunque all’acquisto di un'altra prima punta (da alternare allo svedese), qualcosa comincia a muoversi sugli esterni. Gerard Deulofeu è pronto a lasciare il Watford e ha già lanciato segnali ai rossoneri.

CHIESA IN CIMA ALLA LISTA - Sia lo spagnolo che il suo manager hanno fatto capire che un ritorno a Milano sarebbe assai gradito, ma c’è un altro giocatore, con caratteristiche simili a quelle di Deulofeu, che piace parecchio alla società milanista. Si tratta di Federico Chiesa, profilo che - scrive Tuttosport - al Milan interessa decisamente di più in questo momento. Stando all’indiscrezione, i vertici di via Aldo Rossi starebbero cercando di inserire il ragazzo nella trattativa che potrebbe portare Paquetà (e forse anche Ricardo Rodríguez) alla Fiorentina.

JUVE IN POLE - Pioli, che conosce bene Chiesa avendolo allenato a Firenze, avrebbe espressamente richiesto il suo acquisto a Gazidis. Il Milan sta provando a inserirsi, ma la strada è in salita: la Juventus, infatti, è attualmente in vantaggio nella corsa al calciatore viola (anche l’Inter è interessata).