Tuttosport - Diaz, Rebic e Saele in dubbio. Occhi su Berardi e Asensio

La linea di trequarti campo rossonera è ormai sotto la lente di ingrandimento. I risultati deludenti di queste ultime settimane e le voci insistenti di mercato stanno dando adito a molte riflessioni sul futuro di molti attuali giocatori rossoneri. Secondo quanto riferisce oggi Tuttosport, infatti, tra trequartisti e ali non sono pochi quelli che potrebbero non aver un posto garantito in squadra per la prossima stagione.

Chi è in dubbio

Il quotidiano torinese oggi riporta che Brahim Diaz, partito quest'anno come trequartista titolare del Milan, non è sicuro di rimanere a Milano anche l'anno prossimo. L'accordo raggiunto tra Milan e Real la scorsa estate prevede un altro anno di prestito ma la dirigenza sembra orientata a mettere in discussione la permanenza dello spagnolo al termine di questa stagione. Con Franck Kessie promesso al Barcellona, la posizione di trequartista rimarrebbe così vacante. Sulla destra non vi è meno incertezza: dei tre giocatori attualmente impiegabili come esterni su quella fascia, nessuno pare più essere sicuro del suo posto. Samu Castillejo è ormai da tempo fuori dai piani di Pioli; discorso diverso per Alexis Saelemaekers che dopo il rinnovo di contratto si è un po' perso per strada. Anche per Junior Messias il futuro è tutt'altro che definito: ancora non si può dire se il Milan pagherà al Crotone i 5.2 milioni di euro pattuiti per il riscatto. Anche a sinistra, però, l'impalpabile stagione di Ante Rebic ha gettato ombre sul futuro del croato. Il numero 12 è arrivato a quota 15 partite saltate per infortunio quest'anno: anche il suo futuro potrebbe essere in bilico.

Da Berardi ad Asensio, passando per Bernabè

Ecco dunque che la dirigenza rossonera si sta muovendo, già da qualche settimana, per rinforzare il reparto offensivo rossonero in vista della prossima stagione. Considerando l'arrivo di Yacine Adli già cosa fatta, i nomi più in voga al momento sono quelli di Domenico Berardi e Marco Asensio. Per quanto riguarda l'esterno del Sassuolo, il Milan deve trattare per abbassare le pretese di Carnevali e sarebbe già al lavoro anche con l'entourage del giocatore. Berardi, inoltre, sarebbe l'opzione preferita da Pioli sulla destra. Per il talento spagnolo del Madrid, invece, la questione è un po' l'opposto: più facile trovare l'accordo con Perez, anche in virtù del fatto che Asensio va in scadenza nel 2023, più difficile accontentare le richieste del giocatore che al momento chiede 7 milioni. Il nome nuovo è quello di Adrian Bernabè, fantasista spagnolo del Parma classe 2001 che sta facendo gola un po' a tutti. Secondo le indiscrezioni il Milan sarebbe pronto a mettere sul piatto 10 milioni di euro per anticipare la concorrenza.