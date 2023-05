Tuttosport - El Shaarawy in scadenza con la Roma, il Milan ci pensa: può tornare per fare l'alternativa a Leao a sinistra

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Stephan El Shaarawy ha già vestito la maglia del Milan tra il 2011 e il 2015 e chissà che non possa tornare presto ad indossarla: per ora è solo una voce di mercato, ma il giocatore è in scadenza di contratto con la Roma, per ora dai giallorossi non è arrivata nessuna offerta di rinnovo e così i rossoneri stanno valutando la possibilità di riportarlo a Milanello per fare l'alternativa a sinistra a Rafael Leao.

IDEA EL SHAARAWY - A riferirlo è questa mattina Tuttosport che spiega che, con le sempre più probabili partenze in estate di Ante Rebic e Divock Origi, il Milan ha bisogno di un nuovo attaccante esterno da inserire in rosa e così hanno messo gli occhi su El Shaarawy che potrebbe tornare in rossonero a zero. Il giocatore italo-egiziano piace inoltre anche per la sua duttilità tattica, è italiano ed è cresciuto calcisticamente nel nostro paese, dunque sarebbe un rinforzo importante anche per un discorso di liste UEFA.

RINNOVO CON LA ROMA? - In realtà, Stephan non ha mai nascosto la volontà di restare a Roma dove si trova benissimo: "Dopo il campionato e la finale di Europa League sicuramente ci siederemo per parlare del mio rinnovo. La società sa quali sono le mie intenzioni" le sue parole di qualche giorno fa. Per ora però i giallorossi non si sono ancora fatti vivi con lui e il suo entourage e così alcuni club stanno tenendo d'occhio con grande attenzione la sua situazione: oltre al Milan, sul giocatore ci sarebbero infatti anche l'Inter e alcune squadre straniere.