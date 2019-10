Tuttosport - Flop Giampaolo: scelte sbagliate e poca personalità, in tre mesi ha perso tutta la credibilità

Il Milan non ha ancora ufficializzato l’esonero di Giampaolo, ma si tratta giusto di una formalità. Di fatto il tecnico abruzzese può già considerarsi un ex. La sua avventura sulla panchina rossonera è durata esattamente tre mesi. Novanta giorni fa, infatti (era l’8 luglio), i vertici di via Aldo Rossi presentavano con grande entusiasmo il nuovo allenatore, il quale aveva addirittura "sfidato" il collega Conte con lo slogan "testa alta e giocare a calcio".

NON GIOCO - Ma l’idillio, osserva Tuttosport, è finito in fretta. Il feeling con i dirigenti milanisti è evaporato già dopo le prime uscite della squadra. Molti colleghi lo hanno definito un maestro di calcio, etichetta che Giampaolo ha sempre respinto e che forse ha finito per schiacciarlo, così come il suo carattere schivo, proprio all’opposto dal carismatico Gattuso. Tra risultati negativi e critiche per il (non) gioco, la strada dell’ex Samp si era fatta troppo in salita.

SCELTE DISCUTIBILI - Le scelte di Giampaolo hanno destato parecchie perplessità e alla fine lo hanno contrapporlo alla dirigenza, per niente contenta dalla gestione dei nuovi acquisti, ai quali, perlomeno nelle prime giornate, è stato concesso pochissimo spazio. Le sconfitte e una classifica non all’altezza hanno fatto il resto. Ieri il mister è rimasto nella sua casa di Gallarate la comunicazione del club, che quasi certamente arriverà oggi.