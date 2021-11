Tuttosport - Florenzi, Bakayoko e Messias: i tre acquisti di...novembre del Milan

Tra i giocatori rossoneri rimasti a Milanello in questa sosta per le nazionali ci sono anche Alessandro Florenzi, Tiémoué Bakayoko e Junior Messias, i quali dovranno sfruttare queste due settimane per trovare la forma migliore. In questo avvio di stagione, tutti e tre insieme hanno giocato appena 357 minuti a causa di alcuni problemi fisici che li hanno condizionato parecchio. In pratica Stefano Pioli li ha avuti pochissimo a disposizione, ma ora spera che il peggio sia alle spalle perchè alla ripresa avrà bisogno anche del loro apporto in campo.

FINALMENTE MESSIAS - Il più sfortunato finora è stato certamente Messias, ultimo acquisto del club rossonero in estate: prima ha dovuto praticamente rifare da capo la preparazione, poi, subito dopo l'esordio con la maglia del Milan sul campo dell'Atalanta, è arrivato un infortunio muscolare che lo ha costretto ai box per un mese. Ora però il brasiliano sta bene, ieri è tornato ad allenarsi in gruppo e dunque è destinato a tornare nella lista dei convocati di Pioli per la trasferta di Firenze.

FORMA DA RITROVARE - Anche Florenzi e Bakayoko hanno avuto dei problemi fisici in questa prima parte di stagione: l'ex Roma si è dovuto operare al ginocchio sinistro ed è tornato a disposizione per il derby (è rimasto in panchina 90'), mentre il francese è rientrato a metà ottobre dopo un infortunio muscolare, ma quando ha giocato non ha mai convinto a pieno. Questa sosta servirà ad entrambi per allenarsi e ritrovare la condizione fisica migliore. Il mercato ovviamente è chiuso al momento, ma, come riporta stamattina Tuttosport, Florenzi, Bakayoko e Messias devono essere gli "acquisti di novembre" di mister Pioli.