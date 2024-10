Tuttosport - Fofana cresce ma fa gli straordinari: ipotesi Cardoso a gennaio

Tra le note positive delle ultime uscite rossonere, tra cui la sconfitta con il Bayer Leverkusen, c'è sicuramente il nuovo acquisto a centrocampo Youssouf Fofana, calciatore che il Milan ha individuato come rinforzo a inizio sessione di mercato e ci ha lavorato su non senza difficoltà per portarlo a Milano. Dopo una stagione scorsa finita quasi a metà luglio per l'Europeo, oggi il francese sta finalmente iniziando a carburare ed è giò divenuto imprescindibile in mezzo al campo. Ma ci sono delle controindicazioni.

Fofana è solo

Come sottolinea questa mattina l'edizione di Tuttosport, nel suo ruolo di mediano e schermo in mezzo al campo davanti alla difesa, in questo momento Youssouf Fofana è un unicum per il Milan. Dietro a lui non c'è nessuno. Il sostituto naturale, nei piani di dirigenza e staff tecnico rossonero, sarebbe dovuto essere Ismael Bennacer: l'algerino però si è infortunato abbastanza seriamente a livello muscolare e per tale ragione non lo si vedrà in campo almeno fino a gennaio. Al momento in rosa gli unici che potrebbero aiutare Fonseca sono Yunus Musah e Kevin Zeroli. Entrambi però sono giocatori nati in ruoli diversi e sono ancora nel bel mezzo di un processo di apprendimento e trasformazione. Non vengono considerati invece Reijnders e Loftus-Cheek che hanno caratteristiche completamente differenti.

Ritorno di fiamma

Ed è per queste ragioni che il Milan sta già pensando a come ovviare a questo problema. L'intenzione più immediata, anche se sarà necessario aspettare, sarebbe quella di rinforzarsi nel mercato di gennaio. In questo senso ci potrebbe essere, secondo Tuttosport, un ritorno di fiamma per un calciatore che il Diavolo ha già corteggiato nel corso dell'ultima estate. Si tratta di Johnny Cardoso, centrocampista statunitense che milita nel Betis Siviglia. Per prenderlo i rossoneri dovrebbero liberarsi di un posto extracomunitario: sarebbe un acquisto in linea con le vedute societarie che spesso ha prediletto acquisti dall'estero, tanto più se di nazionalità americana. Rimane un pochino più defilata l'opzione di prendere calciatori italiani.