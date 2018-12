Tuttosport - Gattuso, due partite per salvare la panchina. In caso di esonero, l'alternativa più probabile è Wenger

La panchina di Rino Gattuso è tornata a traballare pericolosamente negli ultimi 10 giorni: la crisi rossonera è infatti iniziata con l'eliminazione dall'Europa League ed proseguita poi con il pareggio per 0-0 in casa del Bologna e la sconfitta di sabato a San Siro contro la Fiorentina. Come spesso accade nel calcio, chi potrebbe pagarne le conseguenze è ovviamente l'allenatore, che avrà le ultime due partite del 2018 contro Frosinone e Spal per evitare l'esonero.

MODELLO ARSENAL - In caso di cambio in panchina, secondo Tuttosport, al momento l'alternativa più probabile sembra rappresentata da Arsene Wenger, ex tecnico dell'Arsenal con cui l'attuale ad Ivan Gazidis ha già lavorato per diversi anni a Londra. Alcune indiscrezioni parlano di possibili contatti nelle scorse settimane tra il club di via Aldo Rossi e il francese, che con i Gunners ha ottenuto 19 qualificazioni consecutive alla Champions League e 9 passaggi di fila agli ottavi della massima competizione europea per club. Non è un mistero che Elliott ed in particolare Gordon Singer guardino al mondo Arsenal come un modello da seguire e anche per questo motivo hanno portato Gazidis a Milano.

PISTE ITALIANE - Più lontane, invece, le piste italiane che portano a Roberto Donadoni e Antonio Conte: il primo ha sempre negato di aver avuto contatti con la dirigenza milansita, mentre l'ex ct azzurro, che deve ancora chiudere in maniera definitiva le pendenze legali con il Chelsea, ha diverse opzioni sul tavolo, come per esempio Manchester United e Inter.