Tuttosport - Giroud abbatte il Panathinaikos: doppietta e un palo. E Pioli cambia modulo

Nonostante la botta iniziale sulla caviglia, Olivier Giroud ha chiuso la propria partita con una doppietta, portando la vittoria al Milan nell'ultima amichevole prima dell'inizio del campionato. L'attaccante francese nel corso della partita ha colpito anche un palo, andando vicino alla tripletta alla sua quarta uscita con il club rossonero.

NUOVE IDEE - Come scrive Tuttosport questa mattina, dopo le reti bianche nei match contro Valencia e Real Madrid, mister Pioli cambia assetto tattico e passa al 4-4-2, con Rebic a supporto di Olivier Giroud. Un azzardo con ottimi risultati per l'allenatore rossonero, che riesce a sfondare con facilità la difesa avversaria grazie a Leao e Saelemaekers.

CONVIVENZA IBRA-GIROUD - E' quasi superfluo sottolineare quanto possa risultare impattante per le difese avversarie la fisicità di Ibra, scrive Tuttosport, aggiunta a quella di Giroud. Il Milan, con Zlatan che per indole si abbassa sulla trequarti, passa con facilità dal 4-4-2 al 4-2-3-1. Per Giroud non sarebbe un problema giocare con lo svedese: "Penso sia positivo per la squadra avere tanti attaccanti con caratteristiche diverse. Conosciamo le qualità di Ibra e le mie". Queste le parole dell'attaccante francese a Sky Sport.