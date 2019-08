Tuttosport - Grana André Silva, non ci sono acquirenti: ora il portoghese pensa di restare

André Silva è ormai diventato un problema per il Milan. Il portoghese non rientra nei piani di Marco Giampaolo, che nelle ultime amichevoli lo ha schierato solo per necessità. Il giocatore è sul mercato: come evidenzia il quotidiano Tuttosport, il club rossonero deve provare a piazzarlo senza rimetterci dal punto di vista economico.

SVALUTAZIONE - Il giovane lusitano è stato prelevato nel 2017 per 34.6 milioni più bonus. Oggi il carico a bilancio è sceso a 20.8 milioni, ma si tratta comunque di una cifra alta per un attaccante che ha faticato parecchio nelle ultime due stagioni tra Italia e Spagna. La mancata cessione al Monaco, poi, ha dato un’ulteriore mazzata all’immagine di André Silva. Oggi il Milan si ritrova con un calciatore svalutato nel prezzo ma con il quale deve provare a fare cassa. Fino ad oggi, tutti i tentativi messi in atto dal suo agente non hanno prodotto nulla di concreto.

PENSIERO SOCIAL - Da capire anche la volontà dello stesso André Silva, che ieri ha postato un messaggio piuttosto enigmatico sui social: "Insisti, resisti. Conquista". Il centravanti potrebbe decidere di restare al Milan, visto che la situazione è ancora nebulosa e non vuole accontentarsi di ciò che arriva senza esserne convinto.