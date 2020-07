Tuttosport - Ibra e Gigio progettano la permanenza al Milan: Raiola regista della doppia operazione

È cambiato tutto. È bastata la conferma di Pioli per "stravolgere" - in senso positivo, s’intende - i piani del club rossonero. Come riporta Tuttosport, dopo il rinnovo del tecnico molete situazioni che sembravano ormai definite si stanno clamorosamente riaprendo. È il caso, ad esempio, di Ibrahimovic, che pareva ormai destinato al rientro in Svezia.

BONUS - Invece no. Zlatan, che non aveva nascosto le sue perplessità sull’arrivo di Rangnick, sta rilanciando pesantemente la sua candidatura per rimanere a Milano. Ipotesi che in via Aldo Rossi non si sentono più di escludere. Ovviamente, bisognerà trattare per raggiungere un accordo. I bonus sembrano l’unica via percorribile per avvicinarsi il più possibile alla cifra richiesta dello svedese, che si aspetta anche un ruolo da protagonista... in campo (Pioli è pronto ad accontentarlo).

INGAGGIO E CLAUSOLA - Dietro all’ennesima operazione Ibra c’è sicuramente Raiola, il quale può giocare su più tavoli. L’asse portante del Milan di oggi - osserva Tuttosport - si basa sulla direttrice Donnarumma-Ibrahimovic, entrambi "figli" di Mino. Per quanto riguarda il prolungamento di Gigio, ci sono alcuni nodi da sciogliere: oltre all’ingaggio (potrebbe accettare la cifra attuale, 6 milioni), bisognerà discutere della durata e della clausola da aggiungere eventualmente al nuovo contratto