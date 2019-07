Tuttosport - Il Lipsia ripiomba su Calhanoglu: il Milan prova ad inserirlo nell'affare Upamecano

Dopo averlo cercato a lungo a gennaio, ma Rino Gattuso bloccò tutto perchè non voleva fare a meno di lui, il Lipsia è tornato alla carica per Hakan Calhanoglu: il club tedesco ha già avuto dei contatti con gli agenti del numero 10 del Milan per capire la fattibilità dell'operazione. Il club rossonero lo valuta almeno 25 milioni di euro, ma starebbe pensando di inserirlo nella trattativa per Dayot Upamecano, difensore classe 1998 del Lipsia.

INCONTRO A CASA MILAN - Lo riferisce questa mattina Tuttosport che ricorda che nei giorni scorsi la dirigenza milanista ha incontrato a Casa Milan i rappresentanti della Sports Total, la più importante agenzia di procuratori della Germania che tra i suoi assistiti ha anche il difensore francese, il quale costa 50 milioni di euro. Nel caso in cui il Lipsia dovesse aprire alla sua cessione, allora la società di via Aldo Rossi aprirebbe a sua volta alla cessione di Calhanoglu, così da inserirlo nell'affare Upamecano e abbassare la parte cash.

ALTRO SCENARIO - Il difensore francese rientra perfettamente standard che cerca il Milan, ma un investimento di 50 milioni appare quasi impossibile, a meno che appunto non venga inserito il turco come parziale contropartita. Non va però escluso anche un altro scenario, vale a dire che il Lipsia dichiari Upamecano incedibile, ma a quel punto i rossoneri potrebbero alzare la loro valutazione del cartellino del proprio numero 10 fino a 30 milioni di euro. Per ora si tratta solo di idee, ma chissà che nelle prossime settimane non si trasformi in una vera trattativa.