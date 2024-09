Tuttosport - Il mercato rossonero è chiuso. Bennacer sarà rimpiazzato in casa

Il mercato del Milan è chiuso. Una frase scontata da dire il 10 di settembre, quasi due settimane dopo l'effettiva chiusura del mercato in entrata nei maggiori campionati europei. Eppure con l'infortunio di Ismael Bennacer e un mercato degli svincolati mai così ricco, il dubbio sulla possibilità che il club rossonero tornasse a trattare c'era eccome. Da via Aldo Rossi, però, come anticipato anche da MilanNews.it (QUI), si punterà sui giovani di casa per sostituire l'algerino.

Addio Rabiot

Come detto, l'infortunio di Ismael Bennacer ha fatto pensare per un attimo che il Milan potesse ributtarsi in fretta e furia sul mercato degli svincolati e in particolare su Adrien Rabiot, centrocampista ex Juve che a oggi è ancora senza squadra. L'edizione odierna di Tuttosport però nega questa eventualità, confermando che da Casa Milan non c'è l'intenzione di rimettersi in gioco sul mercato. Tantomeno se la trattativa deve essere condotta con il centrocampista francese, già avvicinato a più riprese durante l'estate e sempre deciso a chiudere le porte al Milan (come a ogni altra squadra): le richieste di Rabiot e della madre-agente sono troppo elevate per tutte. Adesso non avrebbe senso prenderlo, soprattutto perché il calciatore non potrebbe essere inserito nelle liste Champions. Tra gli altri nomi in lista non c'è nessuno per cui valga la pena fare un passo in avanti.

Km zero

Per queste ragioni il Milan guarda in casa propria. Il club, di fronte all'emergenza Bennacer, ha deciso che darà fiducia a due giovani del Milan Futuro e di fatto la seconda squadra rossonera è nata anche con questo scopo. I rossoneri faranno affidamento sul capitano Kevin Zeroli che è iscritto sia alla lista Serie A che a quella Champions. In Primavera ha giocato spesso e volentieri nella posizione intermedia di Loftus-Cheek, dove rende meglio: da tutta l'estate, però, si allena anche nel ruolo davanti alla difesa ed è lì che potrà essere sfruttato. L'altro elemento è Silvano Vos, l'ultimo arrivato. Il calciatore olandese in appena 45 minuti contro il Carpi ha fatto vedere a tutti di non c'entrare nulla con la Serie C e avrà le sue chance con Fonseca: sarà a disposizione solo in Serie A. Intanto Bennacer nelle prossime ore svolgerà esami approfonditi con il Milan e si trarrà una conclusione ufficiale sul suo stato di salute.