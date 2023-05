Tuttosport - Il mercato rossonero si colora di...azzurro: da Baldanzi e Zaniolo a Scamacca ed El Shaarawy, sarà un Milan più italiano

MilanNews.it

Oltre che ovviamente rinforzare la squadra della prossima stagione, durante il mercato estivo il Milan punta ad aumentare anche il numero di giocatori italiani presenti nella rosa rossonera (al momento ci sono solo Calabria, Tonali, Mirante, Gabbia, Florenzi e Pobega). Il primo innesto azzurro è già stato chiuso, vale a dire Marco Sportiello, portiere che arriverà a zero dall'Atalanta, ma sono diversi gli italiani nel mirino del Diavolo.

CENTROCAMPO E TREQUARTI - A riferirlo è questa mattina Tuttosport che fa anche qualche nome: al Milan, per il centrocampo, piace per esempio molto Davide Frattesi del Sassuolo, anche se al momento la sua valutazione sembra essere fuori portata. Sulla trequarti, invece, i nomi di Tommaso Baldanzi e Nicolò Zaniolo restano piuttosto caldi: il primo è esploso in questa stagione con l'Empoli e ora è impegnato nel Mondiale Under 20, mentre il secondo, che milita nel Galatasaray, è stato cercato a lungo dal Diavolo già a gennaio.

ATTACCO - Anche per rinforzare l'attacco il Milan sta seguendo alcune piste italiane: per il ruolo di centravanti, per esempio, resta sempre viva l'opzione Gianluca Scamacca del West Ham. L'ultimo nome che è emerso è invece quello dell'italo-argentino Lucas Beltran del River Plate. Attenzione poi anche al possibile ritorno in rossonero di Stephan El Shaarawy: la sua priorità è il rinnovo con la Roma, ma senza una proposta giallorossa (per ora non è arrivata) valuterà anche l’opzione Milan, dove andrebbe a ricoprire il ruolo di vice Leao.