Tuttosport - Il Milan continua a pescare in Ligue 1: dopo Leao, Kalulu, Maignan e Adli, pronto l'assalto a Botman e Renato Sanches

Da quando Geoffrey Moncada è diventato il capo dell’area scouting del Milan, la Ligue 1 francese è diventato uno dei mercati dal quale i rossoneri hanno preso più giocatori: negli ultimi anni, sono infatti arrivati Leao, Kalulu, Tatarusanu, Pellegri, Maignan e Ballo-Touré. E tra qualche mese a questi si aggiungerà anche Yacine Adli, giovane centrocampista che il Diavolo ha comprato l'estate scorsa e che ha poi lasciato in prestito per una stagione al Bordeaux.

IL PREFERITO - Ma questo elenco, come riporta stamattina Tuttosport, potrebbe presto allungarsi con altri due possibili innesti che da tempo sono nel mirino del Milan: si tratta di Sven Botman e di Renato Sanches, che militano entrambi nel Lille. L'olandese è sempre il preferito per la difesa e già a gennaio Maldini e Massara avevano provato a portarlo a Milanello, ma il club francese bloccò la sua cessione. I contatti con i suoi agenti sono continui e un accordo di massima è già stato trovato, mentre va ancora trovata un'intesa con il Lille.

NUOVO TENTATIVO - Per quanto riguarda Renato Sanches, anche per lui i rossoneri avevano fatto un tentativo per prenderlo già a gennaio, ma in quel caso non venne trovato l'accordo con il giocatore che quindi alla fine restò in Francia (con il Lille invece l'intesa era già stata trovata). Vedremo cosa succederà nelle prossime settimane, in particolare se il portoghese abbasserà le sue pretese economiche, favorendo così il suo approdo al Milan.