Tuttosport - Il Milan incassa il sì di Botman: ma il Lille (per ora) non apre al prestito con riscatto

Non ci sono dubbi sul fatto che Sven Botman sia il principale obiettivo del Milan per la difesa. Allo stesso modo è ormai evidente la strenua resistenza del Lille, che forse non ha ancora deciso cosa fare, se cedere alle offerte dei club interessati al giocatore o se trattenerlo in rosa fino al termine della stagione.

Botman ha detto sì

L’incertezza dei francesi sta, ovviamente, condizionando il Milan, che vorrebbe accelerare le operazioni. Una cosa è certa: il ragazzo sarebbe entusiasta di approdare a Milanello. Come riporta il quotidiano Tuttosport, infatti, i rossoneri hanno incassato il gradimento di Botman, con il suo rappresentante italiano che sta tenendo vivi i contatti con Maldini e Massara. Ma il problema è sempre lo stesso: il Lille!

Maldini in attesa

La valutazione è troppo alta per i gusti del Milan: 30 milioni di euro cash, cifra che i vertici di via Aldo Rossi non possono permettersi di spendere a gennaio. Ma il mercato - sottolinea Tuttosport - è fatto di attesa e lavoro ai fianchi. Il tempo non è tantissimo, ma non c’è fretta: se il Lille dovesse aprire alla formula del prestito oneroso con diritto/obbligo di riscatto, abbassando il costo, allora l’affare può decollare.