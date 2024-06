Tuttosport - Il Milan pareggia l'offerta della Juve per Rabiot. La madre-agente aspetta

Con il 1° luglio dietro l'angolo, non si avvicina solamente l'inizio del mercato e della nuova stagione ma anche il primo giorno da svincolati di tutti quei giocatori il cui contratto scade tra tre giorni e ancora non hanno trovato una nuova sistemazione. Tra questi, uno dei più ambiti, è senza ombra di dubbio Adrien Rabiot, centrocampista in scadenza con la Juventus e titolare tre volte su tre al'Europeo con la Francia. Il Milan lo osserva da lontano mentre i bianconeri sono sempre più lontani dal rinnovo.

Stessa offerta

La Juventus e in particolare il direttore Giuntoli da diverse settimane stanno provando a convincere il francese a rimanere a Torino ma fino a questo il momento il calciatore non solo non ha accettato ma ha anche lasciato più di un dubbio sul suo futuro. E così, mentre i bianconeri sembrano pronti ad alzare bandiera bianca, alla finestra si è appollaiato il Milan che, secondo quanto scrive oggi Tuttosport, avrebbe pareggiato l'offerta bianconera ma con una piccola differenza: tre anni di contratto garantiti. Da Torino la proposta fatta arrivare alla madre-agente di Rabiot è di 7.5 milioni per due anni, con opzione per il terzo: secondo l'indiscrezione, invece, Moncada avrebbe offerto la stessa somma ma per tre anni sicuri. Non una cifra banale per i rossoneri che si spingerebbero al massimo consentito, considerando anche i benefici del Decreto Crescita. Se si avverasse una situazione simile, è possibile che poi anche gli altri contratti rossoneri vadano adeguati...

Temporeggiare

Dal canto suo Rabiot e il suo entourage temporeggiano. Questo anche per via dell'Europeo: da una parte il giocatore è assolutamente concentrato sulla competizione con la Francia che i transalpini sono chiamati a vincere. Per il momento, così come Maignan ed Hernandez, anche lo juventino è stato schierato tre volte su tre nelle gare della fase a gironi. L'obiettivo è rimanere concentrati sul torneo anche se saltuariamente un orecchio si apre alle indiscrezioni di mercato. Ieri, per esempio, Deschamps ha aperto alle famiglie il ritiro francese e così Adrien ha incontrato la madre Veronique che gli ha dato gli ultimi aggiornamenti. Nessuna decisione però, anche perché l'obiettivo della madre-agente è quello di sfruttare al massimo gli Europei nella speranza che alla porta di casa Rabiot bussi qualche top club europeo con relativo gruzzolo importante...