Tuttosport - Il Milan riparte: maturità e continuità le certezze di Pioli. E non ci sono preliminari da preparare

Stavolta a Milanello si respirerà un clima diverso rispetto al raduno dello scorso anno. Come riporta Tuttosport, allora c’erano da preparare in fretta e furia i preliminari di Europa League e c’erano dubbi sulle reali potenzialità della squadra, reduce da una trionfale cavalcata post lockdown. L’ultima stagione, però, ha sancito il ritorno in Champions del Milan e, soprattutto, confermato le qualità di un gruppo di assoluto valore.

MATURITÀ E CONTINUITÀ - Certo, oggi ci si interroga sul peso effettivo degli addii di Donnarumma e Calhanoglu, ma resta comunque l’impressione che siano di gran lunga maggiori le certezze rispetto alle perplessità. La squadra è molto più sicura dei propri mezzi, dopo l’ottimo campionato disputato, ed è più matura. Maturità che fa rima con continuità, qualcosa che quest’anno appartiene al Milan e, in pratica, a quasi nessun altro. Inter, Juventus, Napoli, Roma e Lazio, infatti, hanno cambiato allenatore, mentre i rossoneri ripartiranno da Pioli e dal suo consolidato 4-2-3-1.

ROSA DA COMPLETARE - Ciò non toglie che l’organico sia ancora incompleto. Al di là delle assenze giustificate (tra infortuni e impegni con le nazionali), al Milan di oggi mancano ancora due terzini, almeno un altro centrocampista oltre a Tonali, un esterno destro, un trequartista e un vice-Ibra. Il mercato è ancora lunga e la base c’è, ma i dirigenti rossoneri dovranno darsi da fare nelle prossime settimane.