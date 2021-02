Tuttosport - Kessié-Bennacer, torna la coppia d’oro: sono braccio e mente del Milan

Finalmente insieme. Di nuovo. Dopo quasi due mesi e ben undici partite - tra campionato e Coppa Italia - domani pomeriggio a San Siro il Milan ritroverà la sua coppia d’oro: Kessié e Bennacer, uno dei migliori - se non il migliore in assoluto - tandem di centrocampo della Serie A. Come evidenzia Tuttosport, da quando i due hanno trovato la giusta alchimia, la squadra rossonera ha iniziato a volare.

TALISMANI - Franck e Ismael sono due pilastri del Milan di Pioli. E due talismani, statistiche alla mano. C’è un dato, infatti, che più di altri testimonia l’importanza di questi due giocatori: con loro in campo dall’inizio, il Milan non perde mai: 7 partite in coppia in campionato, 4 vittorie e 3 pareggi; in Europa League 2 successi e 1 un pari.

CARATTERISTICHE - L’ultima volta che Pioli ha potuto contare sui due insieme è stato il 13 dicembre scorso, Milan-Parma 2-2. In quella partita Bennacer si fece male al bicipite femorale destro. Ora, però, Ismael è pronto a riprendersi la maglia da titolare, al fianco del suo partner ideale. Uno grande e grosso, l’altro piccolo e rapido; uno potente, l’altro agile; uno d’assalto, l’altro geometrico. Insomma, il braccio e la mente del Milan.