Tuttosport - L'eroe che nessuno si aspettava: la notte da protagonista di Tatarusanu

Dopo la notizia dell'infortunio di Mike Maignan e del suo lungo stop, molti tifosi milanisti hanno iniziato a preoccuparsi perchè avevano ancora negli occhi l'errore nel Milan-Roma dell'anno scorso, ma alla fine Ciprian Tatarusanu non sta facendo rimpiangere il francese. Ieri nel derby contro l'Inter, il rumeno è stato l'eroe che nessuno forse si aspettava: se il Milan ha portato a casa un punto, deve ringraziare anche lui che al 27' del primo tempo ha parato un rigore a Lautaro Martinez con una bellissimo tuffo sulla sua destra.

SICUREZZA TATA - A riferirlo è questa mattina Tuttosport che riporta anche le parole di Tatarusanu nel post-partita: "Insieme ai preparatori avevamo studiato soprattutto i rigori di Martinez perché era il primo, sono contento di essere riuscito a pararlo". Per il portiere rossonero è stata una bella rivincita nei confronti di tutti coloro che avevano messo in dubbio il suo valore. Da quando sta sostituendo Maignan, che rientrerà in campo con ogni probabilità nel 2022, Ciprian ha sempre fatto la sua parte e ha dato sicurezza a tutta la squadra rossonera.

IL RAPPORTO CON MAIGNAN - "Il rapporto con Maignan è buono, io parlo francese e l'ho aiutato a inserirsi all'inizio. Lui ha cominciato bene, purtroppo poi si è fatto male ma io mi sono allenato al massimo per farmi trovare pronto" ha dichiarato dopo la partita Tatarusanu in merito al suo rapporto con il francese che ha esultato parecchio ieri a bordo campo quando il suo collega di reparto ha parato il rigore a Lautaro Martinez. Per il ritorno in campo dell'ex Lille servirà ancora un po' di tempo, ma Ciprian sta dimostrando che la porta rossonera è comunque in mani sicure.