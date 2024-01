Tuttosport - L'esplosione di Jovic cambia i piani di mercato del Milan: l'investimento in attacco rinviato all’estate

vedi letture

Quel rigore procurato contro la Fiorentina, sua ex squadra, è stato forse la scintilla che ha fatto esplodere finalmente Luka Jovic, il quale, dopo i primi mesi molto deludenti, sembra essere ora un altro giocatore. Basta vedere i suoi numeri: cinque reti segnate nelle ultime sei gare in cui è sceso in campo. Stefano Pioli ha ora una valida alternativa ad Olivier Giroud e chissà che con il passare del tempo non ci sia il sorpasso del serbo nelle gerarchie del tecnico milanista.

CAMBIANO I PIANI? - La rinascita di Jovic, come spiega stamattina Tuttopsort, potrebbe cambiare anche i piani di mercato del Milan a gennaio: non è un mistero che i rossoneri stessero cercando un nuovo centravanti (tra i diversi profili seguiti ci sono Adams del Montpellier, Duran dell'Aston Villa e soprattutto Guirassy dello Stoccarda), ma ora i dirigenti di via Aldo Rossi, visto il rendimento del serbo, potrebbero decidere di rinviare all'estate l'investimento su un nuovo attaccante.

VERA CONCORRENZA - Chi dovrà stare attento è Olivier Giroud che al momento rimane ancora il titolarissimo di Pioli in avanti, ma se Jovic dovesse continuare così sarà davvero dura per il tecnico rossonero lasciarlo in panchina. Quel che conta comunque è aver ritrovato il serbo: potrebbe essere proprio lui il "nuovo acquisto" offensivo del Diavolo per il nuovo anno.