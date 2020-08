Tuttosport - La priorità di Pioli è Milenkovic: Commisso spara alto, il Milan si gioca la carta Paquetà

Nessuna rivoluzione, ma acquisti mirati. In altre parole: pochi ma buoni. O meglio, funzionali. Stefano Pioli ha fatto delle richieste ben precise al Milan: nella sua lista, tra gli altri, ci sono un difensore centrale e un terzino destro. Ebbene, come sottolinea Tuttosport, c’è un uomo che, in un colpo solo, risolverebbe il doppio "problema". È l’obiettivo numero uno, il nome che occupa la prima posizione sul taccuino personale del tecnico milanista: Nikola Milenkovic.

DUTTILE E COSTOSO - Il giocatore della Fiorentina è il grande desiderio di mercato del Milan. Forza fisica e duttilità, il giovane serbo, difensore di professione, è in grado di agire con efficaci anche sulla corsia di destra in una linea a quattro. Nelle ultime stagioni a Firenze, Milenkovic si è messo in bella mostra, attirando su di sé l’interesse delle altre squadre. E il valore del suo cartellino è schizzato in alto. Commisso vuole 40 milioni e non è disposto a scendere a patti.

PAQUETA’ - Il Milan oggi non è nelle condizioni di fare un investimento del genere, per questo proverà ad abbassare l’esborso economico inserendo una contropartita gradita alla Fiorentina: Lucas Paquetà. Per i rossoneri il centrocampista ha un valore di mercato di 35 milioni. Facendo anche uno sconto - scrive Tuttosport - si potrebbe ragionare su un’operazione da 10 milioni più il brasiliano. Ma al momento Commisso vuole solo soldi.