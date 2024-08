Tuttosport - La Roma ne chiede 25 per Abraham. Sprint per Emerson Royal

Con due acquisti all'attivo - Alvaro Morata in attacco e Strahinja Pavlovic in difesa - il calciomercato rossonero è ben lontano dal considerarsi concluso. I rossoneri cercano con insistenza già da prima di luglio un terzino destro e anche uno o due centrocampisti. Non saranno solo loro a rinforzare la rosa di Fonseca da qui al 30 agosto: il club rossonero è a caccia anche di un ulteriore centravanti che possa completare il reparto e coprire le spalle a Morata.

25 milioni

In questo senso il nome che rimane in cima alla lista è quello di Tammy Abraham, attaccante della Roma che è in uscita dal club giallorosso e che cerca un avventura di rilancio dopo una stagione martoriata dagli infortuni. Il nome prediletto era quello di Niclas Fullkrug che, però, sembra ben avviato verso il West Ham. Per il centravanti inglese, invece, come riporta l'edizione odierna di Tuttosport, la Roma chiede ben 25 milioni di euro: il club capitolino, infatti, vuole essere sicuro di non incappare in una minusvalenza. L'attaccante piace molto a Fonseca che starebbe spingendo perché si concluda al meglio l'operazione: è chiaro che il Milan non ha intenzione di spendere una cifra così alta e la sensazione che viene riferita è che nelle prossime due settimane si lavorerà per trovare un accordo economico che non scontenti nessuno. Il giocatore si trasferirebbe volentieri a Milano dove, peraltro, ritroverebbe l'amico fraterno Fikayo Tomori.

Nuovi sviluppi

Nei prossimi due giorni, sabato e domenica, invece, si attendono nuovi sviluppi e passi in avanti nella trattativa che porta a Emerson Royal. Il terzino brasiliano è sui radar del Milan dalla fine della scorsa stagione ed è stato cercato dal club rossonero anche nelle finestre di mercato precedenti. La trattativa è lunga ma si inizia a intravedere lo striscione del traguardo con il Milan e il Tottenham che si avvicinano sulla questione economica. I rossoneri contano di chiudere verso i 15-17 milioni per il cartellino. Per il centrocampo è al momento in standby la pista Lazar Samardzic che è un profilo che piace molto a Fonseca: l'Udinese chiede 20 milioni. Si attendono novità da Youssouf Fofana che per il Milan rimane sempre la prima scelta ma per il quale si aspetta sempre un passo indietro del Monaco.