Tuttosport - Leao e un futuro che è ancora un rebus: il club riflette, lui deve sfruttare le amichevoli estive

Doveva essere la stagione della consacrazione e invece Rafael Leao ha deluso ancora una volta le attese: per il portoghese è stata un'altra annata piena di alti e bassi, che non ha fatto altro che amplificare dubbi ed incertezze sul suo conto. L'ex Lille ha un potenziale enorme, ma continua a faticare a metterlo in mostra e per questo il suo futuro continua ad essere un rebus.

RIFLESSIONI - A riferirlo è questa mattina Tuttosport che spiega che in via Aldo Rossi stanno riflettendo sul da farsi, anche se sanno benissimo che non sarà facile trovare una società disposta a fare un'offerta importante per un giocatore che solo due anni fa era stato pagato 35 milioni di euro. Toccherà al giocatore togliere tutti questi dubbi ai dirigenti milanisti, sfruttando al meglio le amichevoli estive nelle quali sarà lui a guidare l'attacco rossonero.

TOCCA A RAFA - Con Ibrahimovic che sta ancora recuperando dall'operazione al ginocchio e con Giroud e Rebic che sono attesi a Milanello il 26 luglio per iniziare la preparazione dopo l'Europeo, l'unico centravanti a disposizione di Pioli è proprio Leao (ogni tanto Lorenzo Colombo gli potrà dare il cambio), che avrà quindi l'occasione per mettersi in mostra in alcune prestigiose amichevoli estive contro per esempio Valencia, Juventus e Real Madrid. Cinque partite (le altre contro Pro Sesto e Nizza) in poco più di venti giorni per convincere il Milan a puntare ancora su di lui.