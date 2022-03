Tuttosport - Maignan, che impatto sul Milan: parate decisive e pure un assist, Mike ha portato 20 punti

Molto più che un semplice portiere. Maignan è un leader, un giocatore moderno, un uomo-squadra. Il suo impatto con il mondo Milan è stato a dir poco devastante (in senso positivo, s’intende!). Come sottolinea il quotidiano Tuttosport, il portiere francese ha inciso tanto sul primato rossonero in campionato, a suon di parate e miracoli, certo, ma anche in fase di costruzione del gioco.

Valore aggiunto

Tra i parametri utilizzati per stabilire il valore di un portiere, osserva giustamente il giornale torinese, c’è anche quello dei punti portati alla sua squadra. Ebbene, dei 66 ottenuti finora dal Milan in questa Serie A, almeno 20 portano la firma di Maignan. Il numero di interventi salva-partite è elevatissimo: super Mike ci ha messo le manone in più occasioni, spesso con il risultato ancora in bilico. Insomma, un fattore determinante per le sorti della squadra di Pioli.

Super parata ma pure assist

E attenzione: nei famosi 20 punti sopracitati, ce ne sono tre in cui Maignan non ha dovuto usare le mani. Il riferimento è alla vittoria per 1-0 con la Sampdoria, ottenuta grazie a una perla di Leao servito proprio dal portierone rossonero con un assist al bacio. Già, perché Mike, tra le tante qualità, ha pure quella di saper trattare il pallone con i piedi da “regista” di centrocampo. Il Milan ha trovato un top: un altro capolavoro del duo Maldini-Massara.