Tuttosport - Maignan come Tonali? Mike non è incedibile ma serve un'offerta irrinunciabile

Il Milan ha la fortuna di avere in squadra almeno quattro o cinque giocatori che fanno la differenza e che costruiscono lo scheletro della rosa. Tra questi c'è sicuramente Mike Maignan che per il club rossonero è un valore aggiunto e uno dei cinque portieri del mondo. Il portiere però, stando a quanto scrive Tuttosport, è visto un po' come il pezzo pregiato più sacrificabile davanti a un'offerta giusta, a differenza di Theo e Leao che il Milan non ha intenzione di lasciar partire se non davanti a cifre davvero folli.

Alla Tonali

Tuttosport per far valere la sua tesi secondo cui davanti a un'offerta importante Mike Maignan possa lasciare il Milan, porta come precedente la cessione di Sandro Tonali che ha fatto un po' la scuola in casa rossonera l'anno scorso. La partenza del centrocampista verso il Newcastle aveva permesso alla dirigenza rossonera di triplicare le risorse da investire sul mercato e difatti il Milan l'anno scorso ha condotto una ricchissima campagna acquisti. Una cosa simile potrebbe succedere quest'anno con Maignan che, tra i big, è visto come quello più sacrificabile. Per offerta giusta vorrebbe dire che un'eventuale pretendente dovrebbe presentarsi alle porte di via Aldo Rossi con minimo 80 milioni di euro, sennò in caso contrario il Milan è ben lieto di tenersi stretto il suo portiere, sempre secondo quanto viene riportato da Tuttosport.

Contratto ed erede

Il fatto che Maignan possa essere il big più facilmente vendibile è spiegato anche dalla situazione contrattuale. Il francese ha un accordo con i rossoneri fino al 2026 e già dalla fine dell'estate scorsa si erano avviati i primi discorsi per un prolungamento. Al momento, però, la differenza tra richiesta e offerta sembra ampia. Il portiere, che oggi percepisce 2.8 milioni netti, avrebbe espresso la volontà di guadagnare uno stipendio simile a quello di Rafa Leao, quindi di circa 7 milioni tutto considerato. L'offerta iniziale del Milan parte invece da 5 milioni: la distanza quindi c'è e in ogni caso club e giocatore si incontreranno nelle prossime settimane. Secondo Tuttosport, inoltre, per un portiere sarebbe più facile trovare alternative a basso costo. Il nome principale è quello di Michele Di Gregorio del Monza su cui però c'è anche l'interesse di Juventus e Inter: vale 20 milioni. Altri possibili candidati, in caso di partenza di Maignan, potrebbero essere Meret se non viene rinnovato dal Napoli o Martinez del Genoa.