Tuttosport - Mandzukic titolare contro l'Atalanta? Pioli valuta questa pazza idea

Il suo acquisto a gennaio doveva aiutare il Milan ad arrivare tranquillamente tra le prime quattro, ma purtroppo finora l'ingaggio di Mario Mandzukic, numeri alla mano, è stato un errore di valutazione da parte dei dirigenti rossoneri. Il croato ha giocato pochissimo a causa di diversi problemi fisici e il suo addio a fine stagione appare scontato.

PAZZA IDEA - L'ex Bayern Monaco e Juventus ha però ancora una chance di lasciare il segno: come riporta stamattina Tuttosport, Stefano Pioli non ha ancora preso una decisione, ma starebbe valutando la possibilità di schierare Mandzukic titolare domenica sera contro l'Atalanta, nel match decisivo del Diavolo per conquistare il pass per la prossima Champions League. Il suo destino è ormai segnato, ma per un giocatore del suo calibro e del suo orgoglio lasciare il Milan con un posto nella massima competizione europea per club sarebbe un bel modo per salutarsi.

MARIO O ANTE? - I prossimi allenamenti saranno decisivi per capire se davvero il croato verrà schierato dal primo minuto o se Pioli preferirà dare continuità ad Ante Rebic come centravanti. Sarà ovviamente decisiva la condizione fisica di Mandzukic visto che si tratta di un match che sarà una vera e propria battaglia. Nella sua carriera, Mario non si è mai tirato indietro e se dovesse essere chiamato in causa non lo farà nemmeno questa volta.