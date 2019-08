Tuttosport - Mercato congelato: attesa per Correa e proposta Mariano

L'edizione odierna di Tuttosport fa il punto sul calciomercato in causa rossonera, attualmente congelato a causa del blocco degli incastri necessari. Il Milan sta provando a capire come cedere alcuni giocatori per poi riaffacciarsi sul mercato in entrata, ma è tutt'altro che semplice: alcuni calciatori sulla lista dei partenti non hanno ricevuto proposte od offerte ritenute soddisfacenti.

ATTESA SU CORREA - Prosegue la telenovela Correa che, con tutta probabilità, si protrarrà almeno fino alla prossima settimana. Il Milan ha in programma un viaggio a Madrid, anche se l'incontro in agenda è con il Real. L'argentino ha ribadito più volte la volontà di trasferirsi in rossonero, ma sussiste la distanza tra i due club: il Diavolo offre 45 milioni (comprensivi di bonus), mentre l'Atletico ne chiede 55. La dirigenza rossonera si augura che i Colchoneros possano cedere prima o poi.

PROPOSTA MARIANO - Mariano Diaz, come sottolinea il quotidiano piemontese, è stato proposto al Milan. Lo spagnolo può fare il vice Piatek o un'eventuale spalla, qualora Giampaolo decidesse di giocare con due prime punte. Il Real Madrid è aperto a qualsiasi genere di trasferimento (prestito con diritto o obbligo) per il classe '93, che potrebbe rappresentare una buona occasione per i rossoneri. Assolutamente più complicati gli altri esuberi in casa Merengue, come James, Isco e il sogno della tifoseria, Luka Modric.