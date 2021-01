Tuttosport - Milan al lavoro per completare il centrocampo: rossoneri in forte pressing su Koné

Mohamed Simakan non è l'unico obiettivo di mercato del Milan: i rossoneri vogliono infatti regalare anche un nuovo centrocampista a Stefano Pioli e per questo hanno messo nel mirino un altro giovanissimo talento che milita in Francia, cioè Kouadio Koné del Tolosa. I rossoneri, come riferisce questa mattina Tuttosport, è in forte pressing e punta strappare a breve il sì del club francese.

10 MILIONI - La distanza tra domanda e offerta è ancora importante, ma, come sta succedendo con Simakan, i dirigenti di via Aldo Rossi punteranno molto sulla volontà del giocatore che è rimasto molto contento dell’interessamento del Milan. Il Tolosa lo valuta 15 milioni di euro, i rossoneri vorrebbero provare a chiudere intorno ai 10 milioni di euro, bonus compresi.

ALTERNATIVA A KESSIE - Koné è un centrocampista molto fisico, ma dotato anche di buone qualità tecniche, che nella rosa milanista potrebbe essere una valida alternativa a Franck Kessie. Negli ultimi mesi, il giovane mediano francese ha impressionato gli osservatori del club di via Aldo Rossi anche per la sua grande personalità. Per la fumata bianca servirà probabilmente ancora un po' di tempo, ma Maldini e Massara sembrano aver scelto lui per rinforzare il centrocampo del Milan.