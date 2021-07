Tuttosport - Milan, caccia al 10: spunta Tadic, primi contatti. Il casting continua: i nomi nel mirino

Il casting è aperto. E i candidati sono davvero tanti. Tutti diversi, per età, costi e caratteristiche. Il Milan sta cercando un nuovo numero 10, un fantasista che possa accendere il gioco di Pioli. Come riporta Tuttosport, nelle ultime settimane sono stati diversi i nomi accostati al club rossonero. Tra questi c’è anche Dusan Tadic, jolly offensivo di proprietà dell’Ajax.

CONTATTI - Il serbo non è più un ragazzino (a novembre compirà 33 anni), ma è integro dal punto di vista fisico e ha qualità ed esperienza internazionale. Ovviamente, Elliott gradirebbe profili diversi, ma Maldini e Massara sono convinti che Tadic possa essere l’uomo giusto per il Milan. I dirigenti di via Aldo Rossi hanno già avuto contatti con l’entourage del giocatore, il quale ha ancora due anni di contratto con l’Ajax e uno stipendio che si aggira sui 2 milioni più bonus a stagione. Resta da capire qual è la valutazione che i Lancieri danno al proprio capitano.

ALTRE PISTE - Tadic, comunque, non è l’unico calciatore nel mirino del Milan. Sul taccuino ci sono anche Ilicic, Damsgaard, Sabitzer, Ceballos, Zaccagni (in calo) e James Rodriguez (non ci sono conferme negli ambienti vicini alla società rossonera). In cima alla lista, però, c’è Hakim Ziyech, ma il Chelsea finora non ha mai aperto al prestito. A fine mercato chissà...