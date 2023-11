Tuttosport - Milan, caccia al difensore centrale: ritorno di fiamma per Estève. Piace anche Koulierakis del Paok

Lo stop di Marco Pellegrino, che dovrà restare fuori per un paio di mesi, e soprattutto quello di Pierre Kalulu, il quale dovrà essere con ogni probabilità operato e rimanere ai box per quattro mesi, costringerà il Milan a gennaio a tornare sul mercato per prendere un nuovo difensore centrale. Il club rossonero non guarderà al mercato degli svincolati, ma attenderà la riapertura del mercato invernale (nel frattempo dalla Primavera salirà Simic).

RITORNO DI FIAMMA - Come riferisce stamattina Tuttosport, un nome che potrebbe tornare di moda è quello di Maxime Estève, difensore classe 2002 del Montpellier che il Diavolo ha già cercato in passato. In questa stagione non sta giocando tanto (appena due presenze finora) e quindi potrebbe muoversi ad un prezzo interessante e con un formula vantaggiosa. La scorsa estate la richiesta dei francesi era stata di 5-7 milioni di euro, ora le loro pretese dovranno essere necessariamente più basse.

OCCHI IN GRECIA - Ovviamente Estève non è l'unico profilo seguito dal Milan che ha messo gli occhi anche su Konstantinos Koulierakis, roccioso centrale classe 2003 del Paok e della nazionale greca di cui si parla un gran bene. Moncada e i suoi collaboratori lo hanno già promosso a pieni voti, ma attenzione alla richiesta dei greci che lo valutano almeno 10 milioni di euro, una cifra ritenuta al momento troppo alta dai rossoneri.