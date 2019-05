Tuttosport - Milan, Calhanoglu e un futuro incerto: con l'addio di Gattuso, il turco potrebbe tornare in Germania

Grazie al gol di Hakan Calhanoglu contro la Fiorentina, il Milan è ancora in corsa per un posto in Champions League, ma la stagione del turco è stata comunque finora piuttosto deludente, con troppi alti (pochi) e bassi (tanti). Per questo motivo, in via Aldo Rossi stanno valutando cosa fare con il numero 10 milanista che comunque in questo campionato ha segnato due gol decisivi contro l'Atalanta e appunto i viola.

FEELING CON RINO - Secondo quanto riferisce Tuttosport in edicola questa mattina, il suo futuro in rossonero resta molto incerto. Anzi, la forte sensazione è che, senza Rino Gattuso, destinato a lasciare la panchina milanista a fine stagione, anche la storia di Calhanoglu al Milan potrebbe essere vicina alla fine: nonostante le tante difficoltà, Ringhio ha fatto sentire sempre grande fiducia ad Hakan, con il quale si è evidentemente creato un rapporto molto stretto, e per questo la sua partenza potrebbe cambiare le carte in tavola.

RITORNO AL PASSATO? - Con l'addio di Gattuso ormai scontato, sembrano quindi diminuire le chance di vedere Calhanoglu con la maglia del Milan anche nella stagione 2019-2020. Ma dove potrebbe andare il giocatore turco? Il suo futuro potrebbe essere nuovamente in Germania dove ha già vestito le maglie di Amburgo e Bayer Leverkusen.