Tuttosport - Milan, centrocampo giovane e potente: un reparto di ferro per Pioli, tra colpi e conferme

Un centrocampo da rinforzare. Perché Kessié e Bennacer sono una garanzia, ma non possono giocare sempre (tra campionato e coppe varie). Hanno tirato la carretta per mesi dopo il lockdown, offrendo prestazioni eccellenti, ma il Milan e Pioli hanno bisogno di alternative all’altezza. Ed è proprio per questo motivo che gli uomini di mercato di via Aldo Rossi si stanno soffermando sul reparto di mezzo.

DUE COLPI - Come riporta Tuttosport, la società rossonera sta cercando di affiancare a Kessié e Bennacer altri due campioni che trasformerebbero il centrocampo del Milan in uno dei più competitivi di tutta la serie A. I nomi sono ormai noti: Sandro Tonali e Tiemouè Bakayoko, giocatori con caratteristiche diverse che renderebbero ancor più performante la mediana di Pioli. L’azzurro, ad esempio, rispetto agli altri centrocampisti presenti in rosa, garantirebbe un’ottima propensione difensiva. Il discorso col Brescia è avanzato: Maldini e Massara sono in trattativa con Cellino.

STALLO BAKAYOKO - Il francese non ha mai nascosto la sua volontà di tornare a Milanello. Al momento l’operazione è in una fase di stallo, ma non per questo non andrà in porta (al contrario). Milan e Chelsea, nel tentativo reciproco di strappare l’offerta migliore, non hanno fretta.