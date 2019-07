Tuttosport - Milan-Correa, trattativa difficile ma ancora viva: dalle cessioni di Silva e Suso i milioni per arrivare all'argentino

Qualche giorno, il suo arrivo al Milan sembrava essere imminente e invece non si è ancora chiusa la trattativa con l'Atletico Madrid per Angel Correa. L'attaccante argentino continua a piacere parecchio in via Aldo Rossi, ma resta una pista molto complicata perchè al momento c'è ancora troppa distanza tra domanda e offerta: gli spagnolo chiedono infatti sempre 50 milioni di euro, mentre i rossoneri non intendono andare oltre i 45 milioni, bonus compresi.

CONCORRENZA - Come riporta Tuttosport, i contatti tra i due club proseguono, ma non c’è più tutto quell’ottimismo che si respirava la scorsa settimana. Anzi, più passano i giorni e più l'affare rischia di saltare, anche perchè nel frattempo Correa è finito nel mirino anche di altre società, come ad esempio il Tottenham che può offrirgli anche il palcoscenico della Champions League. Senza un paio di cessioni in grado di portare milioni freschi nelle casse rossonera, difficilmente questa operazione potrà sbloccarsi.

DUE CESSIONI - Al momento, sono due i giocatori che, con la loro cessione, potrebbero dare una nuova svolta al mercato in entrata del Milan: si tratta di André Silva e Suso. Per quanto riguarda il portoghese, nelle ultime ore sarebbe ripresa la trattativa tra i rossoneri e il Monaco dopo che settimana scorsa l'affare sembrava essere sfumato definitivamente. Questa volta l'operazione potrebbe svilupparsi su una base economica più bassa rispetto a quella di qualche settimana fa, ovvero 25 milioni di euro. Suso, che Giampaolo sta provando da trequartista in queste prime settimane di ritiro, continua invece ad essere nel mirino della Roma, anche se per ora dai giallorossi non è ancora arrivata un'offerta interessante. Vedremo se nei prossimi giorni ci saranno novità su queste due possibili usciti, ma per arrivare a Correa il tempo non è più così tanto.