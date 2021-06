Tuttosport - Milan, De Paul perfetto per gli schemi di Pioli: ecco perché vale uno sforzo importante

Tutti pazzi per Rodrigo De Paul. Ma proprio tutti, dai dirigenti a Stefano Pioli. Non sarà facile strappare il giocatore all’Udinese, ma il Milan ci proverà. Come riporta l’edizione odierna del quotidiano Tuttosport, l’argentino alzerebbe il livello della trequarti rossonera, portando in dote assist e gol (nelle ultime tre stagioni ha messo a segno ben 25 reti).

DUTTILITÀ - Insomma, non ci sono dubbi: il Milan farebbe bene a fare all-in su De Paul. L’ex Valencia, in questi anni, ha dimostrato di essere un calciatore in costante evoluzione sotto tutti i profili. È un trequartista puro, ma sa agire con altrettante efficacia anche da mezzala, garantendo maggiori soluzioni da centrocampo in su. Il suo spessore internazionale, poi, è conclamato, visto che è parte integrante della rosa dell’Argentina.

OBIETTIVO CHAMPIONS - De Paul sarebbe il 10 ideale nel 4-2-3-1 di Pioli, l’uomo giusto per progredire nello sviluppo della squadra. Dal canto suo, poi, don Rodrigo vorrebbe giocare la Champions League per elevarsi ulteriormente e definitivamente, cosa che il Milan gli garantirebbe da assoluto protagonista. Ci sono tutti i presupposti, dunque, per convolare a nozze. Ma tra il dire e il fare c’è di mezzo l’Udinese e la sua richiesta di 40 milioni.