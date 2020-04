Tuttosport - Milan, Donnarumma al bivio: rinnovo in stand-by, Gigio piace a Real, PSG e Chelsea

In casa rossonera, uno dei temi più caldi è sempre quello che riguarda il futuro di Gianluigi Donnarumma, il cui contratto con l Milan scade nel 2021. Senza il rinnovo, che al momento appare piuttosto complicato, il club di via Aldo Rossi potrebbe essere costretto a cedere Gigio in estate per evitare di perderlo poi l'anno dopo a zero. Al giovane portiere milanista, non mancano certamente gli estimatori, con il Real Madrid che nelle ultime ore è tornato prepotentemente in corsa.

INTERESSE REAL - Lo riferisce questa mattina Tuttosport che spiega che Courtois non ha convinto più di tanto Zidane e per questo motivo i Blancos sarebbero tornati sulle tracce di Donnarumma, per il quale sarebbero pronti a mettere sul piatto 50 milioni di euro. Una cifra non elevatissima se si pensa al valore del giocatore, ma comunque più che onesta se si tiene conto che nell'estate 2021 potrebbe andare via a parametro zero.

SOLO CASH - L'unica speranza per il Milan per ottenere di più dalla cessione di Gigio è che si scateni un'asta visto che ci sono altre squadre che lo vorrebbero comprare: oltre al solito PSG, che per ora resta l'unica società ad aver presentato un'offerta concreta al Milan, e alla Juventus, sulle sue tracce c'è infatti anche il Chelsea che avrebbe deciso di disfarsi di Kepa. Il club di via Aldo Rossi, per cedere Donnarumma, è intenzionato ad accettare solo cash e non vuole inserire contropartite tecniche nell'affare (gli inglesi, per esempio, vorrebbero inserire il portiere basco nella trattativa). Le pretendenti sono avvisate.