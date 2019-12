Tuttosport - Milan, dopo Theo ora tocca a Bennacer e Leao: i rossoneri attendono anche la loro esplosione

L'avvio di stagione del Milan è stato piuttosto deludente, ma tra le poche note positive c'è sicuramente Theo Hernandez: arrivato in estate dal Real Madrid per 20 milioni di euro, il terzino è certamente il miglior acquisto del club rossonero. Nonostante l'infortunio alla caviglia a fine luglio, il francese si è conquistato in pochissimo tempo il ruolo di titolare a sinistra ed è già a quota tre gol in questo campionato.

COME IN COPPA D'AFRICA - Dopo Theo, tocca ora ad altri nuovi acquisti estivi esplodere e conquistare un posto da protagonisti nel Milan di Pioli. Lo riferisce questa mattina Tuttosport che riporta in modo particolare due nomi, cioè quello di Ismael Bennacer e quello di Rafael Leao. L'algerino, tra i due, è quello che può ripetere più facilmente le gesta del francese: l'ex Empoli deve tornare il giocatore che in estate ha trascinato la sua nazionale alla vittoria della Coppa d'Africa, tanto da essere nominato miglior giocatore della competizione.

POCO SPAZIO - Per quanto riguarda Leao, il giovane portoghese ha fatto vedere alcuni spunti interessanti, ma allo stesso tempo, in certe occasioni, ha messo in mostra un atteggiamento sbagliato. Nonostante il periodo negativo di Piatek, l'ex Lille sta faticando a trovare una maglia da titolare e l'eventuale arrivo di Ibrahimovic (o comunque di un altro attaccante) rischia di togliergli ancora più spazio. Le qualità non mancano certamente a Leao, che però deve dare e fare di più sia in allenamento che in partita per diventare un perno fisso del Milan.