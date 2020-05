Tuttosport - Milan, doppio countdown per Ibra: prima il rientro in Italia, poi l'incontro con Gazidis per il futuro

Prima il rientro in Italia per la ripresa degli allenamenti e del campionato, poi l'incontro con l'ad Ivan Gazidis per parlare del futuro e dell'eventuale rinnovo di contratto: secondo l'edizione odierna di Tuttosport, è questo il programma della prossime settimane di Zlatan Ibrahimovic.

RIENTRO E QUARANTENA - Per quanto riguarda il ritorno dalla Svezia, dove si è allenato regolarmente in campo con il suo Hammarby, l'attaccante milanista, salvo sorprese, è atteso a Milano tra domani e domenica. Una volta rientrato in Italia, lo svedese dovrà osservare i 14 giorni di quarantena che sono obbligatori per tutti coloro che arrivano dall'estero. In quel periodo, Ibra dovrà cercare di mantenere la condizione che ha trovato nelle ultime settimane a Stoccolma, prima di riunirsi nuovamente al gruppo milanista.

FUTURO INCERTO - A tenere banco in casa rossonera, oltre al suo ritorno in Italia, è sempre anche il suo futuro visto che il contratto di Zlatan scade il prossimo 30 giugno. In queste settimane, si è detto tutto e il contrario di tutto: Ibra rinnova, Ibra va via, Ibra lascia il calcio giocato, Ibra va all'Hammarby. Insomma, di certezze non ce ne sono e non ce ne saranno fino a quando il giocatore non incontrerà Gazidis, il quale dovrà comunicargli se ci sarà un posto per lui anche nella prossima e se avrà un ruolo di protagonista. Se come sembra dovesse arrivare Rangnick, servirà un contatto anche tra lo svedese e il tedesco, il quale è abituato a lavorare soprattutto con giocatori di prospettiva.