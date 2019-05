Tuttosport - Milan, due obiettivi in difesa: avviati i contatti per arrivare a Castagne e Mustafi

Con Abate e Zapata che sono in scadenza di contratto e che per il momento non hanno ancora trovato un accordo per il rinnovo, il Milan si guarda intorno per rinforzare la difesa in vista della prossima stagione e avrebbe già avviato i contatti per due giocatori, cioè Timothy Castagne e Shkodran Mustafi. Lo riferisce questa mattina Tuttosport che analizza i due nuovi obiettivi dei rossoneri:

CASTAGNE - Dopo aver contribuito alla fantastica cavalcata dell'Atalanta, l'esterno belga è finito nel mirino di diversi club ed in particolare di Milan e Napoli. Il giocatore viene valutato 10 milioni di euro, ma il suo prezzo potrebbe aumentare vista la concorrenza. Si tratterebbe comunque di un investimento possibile anche in caso di mancata qualificazione dei rossoneri alla prossima Champions League e di limitazioni al mercato per il Fair Play Finanziario.

MUSTAFI - Il difensore tedesco è reduce da una stagione piuttosto negativa, tanto che sui social molti tifosi dell'Arsenal hanno chiesto a gran voce la sua cessione in estate. Difficile che i Gunners lo svendano dopo aver speso 41 milioni di euro per acquistarlo dal Valencia nel 2016, ma certamente quella cifra non è nemmeno lontanamente immaginabile in caso di cessione. Per il Milan, il suo eventuale acquisto sarebbe una certezza, visto che Mustafi conosce bene la Serie A visto che in carriera ha già giocato in Italia con la maglia della Sampdoria.