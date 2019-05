Tuttosport - Milan, è fatta per Sensi: prenderà il posto di Bakayoko

L'edizione odierna di Tuttosport non ha dubbi: Stefano Sensi, 23enne centrocampista del Sassuolo, è il primo acquisto del Milan per la prossima stagione. Il giocatore ha finito in anticipo la sua stagione a causa della frattura dello scafoide e così c'è stata l'accelerazione decisiva per chiudere questa operazione che era stata messa in piedi già a gennaio. Sensi avrebbe già ricevuto consigli dal suo ex compagno al Sassuolo, Matteo Politano, ora all'Inter, su dove comprare a casa a Milano (zona Garibaldi).

VIA BAKA - Il suo arrivo conferma quello che si sapeva da tempo e cioè che Tiemoué Bakayoko, nonostante l'ottima seconda parte di stagione, non verrà riscattato dal Chelsea. La decisione del club di via Aldo Rossi è arrivata dopo alcuni comportamenti poco professionali da parte del centrocampista francese (prima la questione della maglia di Acerbi, poi il ritardo all'allenamento e infine la lite con Gattuso). Il suo posto verrà quindi preso da Sensi che conferma ancora una volta la nuova filosofia del Milan di puntare sui giovani.

LE CIFRE - L'edizione odierna di Tuttosport riporta poi le cifre dell'operazione che dovrebbe portare Stefano Sensi dal Sassuolo al Milan: il centrocampista è stato valutato 25 milioni di euro, ma i rossoneri ne dovranno versare solo la metà nelle casse del club di Squinzi in quanto gli emiliani dovranno pagare in estate al Diavolo i 12 milioni di euro per il riscatto obbligatorio di Manuel Locatelli. Per quanto riguarda il contratto, Sensi dovrebbe firmare un quinquennale con un ingaggio di poco inferiore ai due milioni di euro a stagione.