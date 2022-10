Tuttosport - Milan, è la notte di Leao: il portoghese vuole consacrarsi anche in Europa

MilanNews.it

Stasera sarà la grande notte di Rafael Leao, il quale sta trascinando in campionato il Milan, ma ora vuole consacrarsi anche in Europa. E lo vuole fare davanti a Gerry Cardinale, nuovo proprietario rossonero, che è atteso a Stemford Bridge per il match del Diavolo contro il Chelsea, vale a dire il club che da tempo ha messo gli occhi sul giovane attaccane portoghese.

OCCHI SU LEAO - A riferirlo è questa mattina Tuttosport che spiega che Leao ha già lasciato in segno in questa Champions League con due assist e un rigore procurato contro Salisburgo e Dinamo Zagabria, ma ora vuole essere decisivo anche con un gol. Rafa sa benissimo che stasera gli occhi saranno tutti su di lui, compresi quelli degli avversari che da una parte lo temono e quindi gli riserveranno attenzioni speciali in campo, dall'altra invece lo vogliono ammirare da vicino in attesa di fare magari a gennaio un nuovo tentativo per portarlo a Londra.

MERCATO E RINNOVO - Il portoghese è fondamentale per il Diavolo e per questo i dirigenti rossoneri sono al lavoro da tempo per rinnovargli il contratto. Per ora l'accordo però non è stato ancora trovato e questo permette ad altri club, tra cui appunto anche il Chelsea, di sperare di strapparlo alla società di via Aldo Rossi. Per il prolungamento c'è ancora tempo, prima c'è da pensare al match di stasera che potrebbe indirizzare in modo significativo il discorso qualificazione per entrambe le formazioni.