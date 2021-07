Tuttosport - Milan, ecco Giroud. Il francese è il vice Ibra ideale: porterà gol, esperienza e mentalità vincente

E adesso Giroud. Dopo Maignan, Tomori e Tonali, il Milan è pronto a piazzare un altro colpo in entrata. Low cost ma tremendamente efficace. Già, perché il francese è, senza dubbio, il tassello che mancava nell’attacco rossonero, la primissima punta che darà il cambio al totem Ibrahimovic quando lo svedese avrà bisogno di fermarsi un attimo.

ESPERIENZA - Come riporta Tuttosport, il profilo di Giroud, nell’identikit milanista, risponde a tutte le voci che il duo Maldini-Massara stava cercando sul mercato. È forte fisicamente, è un uomo-squadra e sa fare gol. Inoltre, ha esperienza da vendere. E il Milan, tornato in Champions dopo tanti (troppi) anni, ha bisogno non solo di giovani che portino entusiasmo, ma anche di calciatori che sappiano cosa voglia dire sopportare la pressione di certi teatri. E Giroud (un Europa League, una Champions e un Mondiale con la Francia nelle ultime stagioni) sa come e cosa fare in questi casi.

AFFARE FATTO - Insomma, mentalità vincente: Giroud non potrà mai essere considerato una riserva, bensì un co-titolare. L’attaccante è atteso a Milano nei primi giorni della prossima settimana. L’accordo di massima con il Chelsea è stato trovato: un milione più un altro di bonus per un elemento di prima fascia che farà comodo a Pioli. Dal canto suo, Olivier, che freme dalla voglia di iniziare questa nuova avventura, firmerà un contratto biennale da 4 milioni comprensivi di bonus con un’opzione per un terzo anno.