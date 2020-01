Dalle indiscrezioni che filtravano nelle scorse ore, sembrava che il Milan dovesse prendere solo il sostituto di Ricardo Rodriguez, passato al PSV, e invece alla fine oggi arriverà anche colui che prenderà il posto di Suso nella rosa milanista: come riferisce Tuttosport, i rossoneri hanno infatti chiuso sia per Antonee Robinson, terzino sinistro del Wigan, sia per Alexis Saelemaekers, esterno destro dell'Anderlecht.

ALTERNATIVA A CASTILLEJO - Quest'ultimo sarà appunto il sostituto di Suso, che ha lasciato il Milan per trasferirsi al Siviglia: l'accelerata decisiva per il giocatore belga è arrivata ieri pomeriggio, con i due club che alla fine hanno raggiunto un accordo per un affare complessivo da 8 milioni di euro. Saelemaekers, che sarà l'alternativa sulla fascia destra di Castillejo, sbarcherà questa mattina a Milano, svolgerà le visite mediche di rito e successivamente diventerà ufficialmente un nuovo giocatore del Milan.

ECCO ROBINSON - Stesso iter anche per Robinson, terzino sinistro del Wigan che prenderà il posto di Rodriguez nella rosa milanista: il laterale americano arriva con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 7 milioni di euro che diventerà obbligo al verificarsi di determinate condizioni. Il mercato invernale del Milan si chiuderà quindi con questi due colpi, che si vanno ad aggiungere agli arrivi di Ibrahimovic, Kjaer e Begovic.