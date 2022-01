Tuttosport - Milan, Ibra ancora a parte ma al derby vuole esserci a tutti i costi

Mentre i dirigenti in via Aldo Rossi sono al lavoro per gli ultimi giorni di calciomercato, a Milanello Stefano Pioli e i suoi ragazzi proseguono i loro allenamenti per preparare il derby contro l'Inter in programma il prossimo 5 febbraio alle 18. Si tratta di un match che i rossoneri non possono assolutamente sbagliare, anzi che devono vincere a tutti i costi se vogliono tenere vive le sperenze scudetto (oltre a tenere lontano chi insegue).

IL RECUPERO DI IBRA - In vista di questa sfida, c'è grande curiosità tra i tifosi milanisti per capire come procede il recupero di Zlatan Ibrahimovic che prima della sosta aveva dovuto abbandonare il campo contro la Juventus per un dolore al tendine d'Achille. Per fortuna, gli esami hanno escluso lesioni e hanno confermato che si tratta solo di un'infiammazione che lo svedese dovrebbe smaltire abbastanza velocemente.

A TUTTI I COSTI - Come riporta Tuttosport anche ieri Ibra si è allenato a parte in palestra, ma vuole recuperare a tutti i costi per il derby contro l'Inter. Nei prossimi giorni si capirà qualcosa in più sulle sue condizioni e sulle possibilità di vederlo in campo contro l'Inter, un match che il numero 11 rossonero sente particolarmente visto il suo passato in nerazzurro e che per questo non vuole assolutamente saltare.