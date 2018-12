Tuttosport - Milan, idea Cahill per la difesa: poco utilizzato da Sarri, è in scadenza a giugno con il Chelsea

Ibrahimovic per l'attacco, Fabregas per il centrocampo e Cahill per la difesa: potrebbe essere questo il mercato di gennaio del Milan per rinforzare la rosa di Rino Gattuso. Per quanto riguarda il reparto arretrato, il centrale inglese è l'ultima idea del club di via Aldo Rossi: il giocatore è in scadenza di contratto con il Chelsea a giugno (come Fabregas) e quindi potrebbe muoversi a gennaio a condizioni favorevoli.

FUORI DAI PIANI - Lo riferisce l'edizione odierna di Tuttosport che spiega che Cahill non sembra rientrare nei piani di Sarri, che lo sta utilizzando con il contagocce (appena 21 minuti in Premier League). Ovviamente non sarà comunque facile strapparlo ai Blues, che vorrebbero un indennizzo per lasciarlo partire sei mesi prima della naturale scadenza del contratto, ma sarà fondamentale anche la volontà del giocatore: Cahill farà 33 anni tra pochi giorni, ha giocato sempre in Inghilterra e bisogna capire se vorrà andare all'estero a chiudere la carriera.

SOSTITUTO DI ZAPATA - In via Aldo Rossi, si sta valutando questa opportunità e si sta cercando di comprendere se l'inglese possa essere il naturale sostituto di Zapata in estate: anche il colombiano è infatti in scadenza a giugno e il suo posto nella rosa milanista potrebbe quindi essere preso proprio dal centrale del Chelsea. Tutte le parti stanno riflettendo sul da farsi in attesa della riapertura del mercato.