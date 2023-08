Tuttosport - Milan, idea De Roon se parte Krunic: l'olandese ha costi accessibili ed è un'alternativa già pronta

La rivoluzione del centrocampo del Milan, secondo quanto riferisce questa mattina Tuttosport, potrebbe non essere finita: dopo l'addio di Tonali e l'arrivo di Loftus-Cheek, Reijnders e Musah, ora si prospetta una nuova uscita visto che il Fenerbahçe fa sul serio per Rade Krunic, anche se per ora i turchi non arrivano ad offrire quello che chiede il Diavolo (14-15 milioni di euro, il club di Istanbul è fermo a 5 al momento).

KRUNIC IN USCITA? - La valutazione così alta dei rossoneri nasce dal fatto che per il Milan il mediano bosniaco non è in vendita, ma l'offerta economica del Fenerbahçe per l'ex Empoli è importante e lui starebbe spingendo per andare a giocare in Turchia. In caso di addio, ovviamente, il club di via Aldo Rossi dovrebbe trovare un sostituto: Nico Dominguez del Bologna continua a piacere parecchio, ma costa 15 milioni di euro. Così, nei discorsi con l'Atalanta per Charles De Ketelaere, è nata una nuova idea negli ultimi giorni, vale a dire Marten De Roon.

NUOVA IDEA - Come spiega stamattina sempre Tuttosport, l'olandese è un profilo per diverso da quelli finora valutati dal Milan, ma a differenza di altri ha costi accessibili (ha 32 anni ed è in scadenza nel 2024). Inoltre, stiamo parlando di un giocatore già pronto, con esperienza sia in Italia che in Europa, dunque sarebbe un elemento funzionale per le rotazioni in mezzo al campo di Stefano Pioli. Vedremo se questa idea si trasformerà in qualcosa di più concreto nei prossimi giorni, quel che è certo è che in via Aldo Rossi non vogliono farsi trovare impreparati in caso di addio di Krunic e così stanno valutando diversi centrocampisti che possano essere utili al Diavolo.