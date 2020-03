Tuttosport - Milan, il destino di Maldini è già scritto: impossibile la convivenza con Rangnick

Ci sono voluti anni per rivedere Paolo Maldini al Milan, ma la sua nuova avventura in rossonero da dirigente sembra essere ormai già ai titoli di coda: dopo Boban, anche l'attuale dt rossonero è infatti destinato a lasciare il club di via Aldo Rossi. L'incontro con l'ad Ivan Gazidis non c'è ancora stato, ma il destino dell'ex capitano pare essere ormai già scritto, tanto che nei giorni scorsi non è stato nemmeno al fianco della squadra in vista della gara contro il Genoa.

LUNGO ADDIO - Come riporta questa mattina Tuttosport, tutto porta a pensare che Maldini lascerà il Milan: già prima di questo caos societario che ha portato al licenziamento di Boban, i continui contrasti interni alla società avevano stancato l'ex capitano rossonero che si aspettava certamente più entusiasmante il suo rientro nel club di via Aldo Rossi. Purtroppo, invece, le cose sono andate diversamente in quanto ci sono stati tanti problemi e tante delusioni.

PROFILO NON DA MILAN - Come Boban, anche Maldini non ha apprezzato affatto l'invasione di campo dell'ad Gazidis che ha contattato Ralf Ranginick senza avvisare l'area sportiva della società. Nonostante le smentite, il nome del tedesco è molto caldo e un suo eventuale arrivo renderebbe impossibile la convivenza con l'attuale dt che solo qualche giorno fa ha definito l'ex Lipsia come un "profilo non da Milan". In attesa dell'incontro con Gazidis, il lungo addio di Maldini, che dovrebbe comunque rimanere al suo posto fino al termine della stagione per un senso di responsabilità, sembra essere iniziato.