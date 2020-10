Tuttosport - Milan, il difensore non è arrivato ma a gennaio riprenderà la caccia al centrale

Nelle ultime settimane, si è parlato a lungo della necessità per il Milan di prendere un altro difensore centrale visto che chi sta dietro ai due titolarissimi Romagnoli e Kjaer non dà per ora grandi garanzie. I rossoneri ci hanno provato fino all'ultimo minuto, ma alla fine non hanno chiuso nessun nuovo acquisto in quella zona di campo. In particolare, il club di via Aldo Rossi è stato ad un passo da Mohamed Simakan dello Strasburgo: il Diavolo ha messo sul piatto 17 milioni di euro, mentre i francesi ne chiedevano 20.

RAGIONAMENTO DIVERSO - Come spiega questa mattina Tuttosport, tre milioni non erano una montagna impossibile da scalare, ma al Milan è stato fatto un ragionamento diverso: il mercato riapre tra poco più di due mesi, piuttosto di spendere 20 milioni di euro per un difensore di prospettiva meglio aspettare gennaio e vedere se c'è qualche profilo più interessante. La caccia al centrale non è quindi finita, in via Aldo Rossi hanno solo deciso di rimandarla di qualche settimana.

TORNA ROMAGNOLI - Da qui a gennaio, Stefano Pioli, che nelle scorse settimane ha chiesto più volte un nuovo difensore, dovrà arrangiarsi con coloro che sono in rosa. Per sua fortuna, dopo aver affrontato le ultime partite con solo Kjaer e Gabbia a disposizione, il tecnico milanista potrà presto contare nuovamente su Romagnoli: il capitano rossonero ha infatti smaltito il problema al polpaccio che lo ha tenuto fuori in questo avvio di stagione e dovrebbe tornare in campo nel derby contro l'Inter in programma il 17 ottobre alle 18 a San Siro.