Tuttosport - Milan, il rinnovo di Kessie è ancora in stand by. E l'Inter sogna un Calhanoglu-bis

Lo era già prima, ma dopo gli addii di Gigio Donnarumma e Hakan Calhanoglu il rinnovo di Franck Kessie è la priorità assoluta in casa rossonera. Il centrocampista ivoriano, grande protagonista dell'ultima stagione del Milan, è in scadenza di contratto nel 2022, ma per ora, nonostante i continui contatti, non ha trovato l'accordo con il club di via Aldo Rossi per il prolungamento.

DISTANZA AMPIA - Come riferisce stamattina Tuttosport, i rossoneri vorrebbero chiudere in fretta questo discorso, magari già entro la fine del mese di luglio, così da evitare altre situazioni complicate come quelle già vissute con Donnarumma e Calhanoglu. Il problema è che, al momento, la distanza tra domanda e offerta è ancora piuttosto ampia: il Milan ha infatti offerto 3,8 milioni di euro a Kessie (adesso ne guadagna 2,2), mentre l'agente dell'ivoriano ne ha chiesti quasi 6.

INTER ALLA FINESTRA - Siamo quindi in una situazione di stallo, ma in via Aldo Rossi sanno benissimo che, dopo Donnarumma e Calhanoglu, non può non rinnovare nemmeno Franck. Anche perchè nel frattempo l'Inter sta tenendo d'occhio con attenzione la situazione dell'ivoriano e, in caso di mancato prolungamento, potrebbe provare a strapparlo a zero ai rossoneri tra un anno, proprio com'è già successo con il Calhanoglu. Kessie, a differenza del turco, viene però considerato a Milanello molto più indispensabile e quindi verrà fatto tutto il possibile (e forse anche l'impossibile) per fargli firmare il rinnovo di contratto.